COVID-сертификаты не содержат медицинской тайны, - Минздрав

Е-проверка COVID-19-сертификатов на границе Украины ГНСУ

Медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет

Проверки COVID-сертификатов являются законными, поскольку не содержат тайны. По закону пациент имеет право на тайну лишь о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Об этом сообщает прессслужба Минздрав.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет. Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - говорится в сообщении.

В МИНЗДРАВЕ отмечают, что норма о наличие документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне епіднебезпеки. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне епіднебезпеки работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных учреждениях уже речь идет о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19.

"Для того, чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой ковидной амнистии, суть которой-предоставить человеку возможность пройти вакцинацию от коронавируса даже если она до этого купила сертификат.