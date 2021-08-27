COVID-сертификат в "Дии" теперь доступен для всех украинцев, - Минцифра

Сертификат вакцинации в приложении "Действие" Фото из открытых источников

В ведомстве заявили об окончании бета-тестирования

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что теперь все украинцы могут сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дии", в приложении завершили тестирование бета-версии. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, для того, чтобы получить сертификат, необходимо установить последнюю версию приложения "Дия" с AppStore, Google Play и Huawei AppGallery и авторизоваться удобным способом.

После этого в разделе "Услуги" нужно выбрать пункт "COVID-сертификаты", а тогда подать заявку на получение сертификата.

В Минцифре отметили, что бета-тестировщикам нужно удалить тестовую версию "Дии" и установить обычную из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery. Если этого не сделать, то сертификат вакцинации в бета-приложении не будет действительным.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дия". Решение было принято согласно рекомендации Европейского Союза.