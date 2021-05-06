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COVID-сертификат будет давать "определенные преимущества" вакцинированным украинцам, - Степанов

Максим Степанов Фото из открытых источников

По словам министра, соответствующие нововведения призваны акцентировать внимание на важности здоровья

Украинцы, которые вакцинировались от коронавирус, будут иметь преимущества при внедрении COVID-сертификатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украинский сертификат будет предоставлять его владельцам определенные преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий", - отметил он. 

По словам Степанова, таким образом Минздрав планирует мотивировать украинцев "более сознательно относиться к своему здоровью".

"Не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение и тестироваться на COVID", - подчеркнул глава Минздрава. 

Новости по теме: Ковидный сертификат в Украине могут запустить до 1 июля, - Степанов

Напомним, министр Кабмина Олег Намчинов заявил, что Украина технически готова к введению COVID-паспортов. Сейчас дело только за решением ЕС. 

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