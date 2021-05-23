COVID-прививку можно получить без семейного врача: Разъяснение Минздрава

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Также не обязательного вакцинироваться там, где заключена декларация

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что наличие декларации с семейным врачом не является обязательным условием для получения прививки от COVID-19, пациенты могут самостоятельно обращаться в центры вакцинации. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает "Українська правда. Життя"

Как отмечается, главное, чтобы человек во время вакцинации имел при себе документы, удостоверяющие личность.

"Согласно алгоритмов Минздрава, чтобы вакцинироваться, нужно внести данные человека в электронную систему здравоохранения. То есть, если у вас уже подписана декларация с семейным врачом, соответственно и ваши данные уже есть в системе. Если отсутствует, то на вакцинацию с собой необходимо взять паспорт и идентификационный код и врач внесет ваши данные в систему", – пояснил Ляшко.

Следует отметить, что записаться на прививку можно в любом удобном пункте прививки. Также не обязательно вакцинироваться именно там, где заключена декларация с семейным врачом.

В случаях, если гражданам отказали в проведении прививок именно из-за декларации, то о таких инцидентах нужно сообщить, в частности позвонив в контакт-центр Минздрава – 0 800 60 20 19 или НСЗУ – 16-77.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал сроки, когда в Украине начнут делать прививки второй дозой вакцины от коронавируса COVID-19.