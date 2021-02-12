COVID-19: Украина попала в топ-5 стран, где больше всего недовольны действиями правительства

Global Look Press

77% опрошенных не одобряют решений власти в борьбе с пандемией

Украина вошла в пятерку стран мира с наибольшей неудовлетворенностью действиями правительства, направленными на преодоление коронавирусной пандемии. Об этом свидетельствуют данные исследование фонда Деминициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Недовольство правительством особенно высока с точки зрения управления корона-кризисом в Украине (77%), Боснии и Герцеговине, США, Испании, Великобритании – там более две трети респондентов сообщают о неудовлетворенности своим правительством", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время во Вьетнаме люди соглашаются с карантинными ограничениями в стране на все 100%. Высокий уровень удовольствия в Корее, Индии, Азербайджане, Австралии и Малазии.

Статистика доверия к решениям правительства в условиях пандемии Фото Gallup International

При этом добавляется, в Украине 68% опрошенных людей готовы пожертвовать собственными правами для успешной борьбы с коронавирусной пандемией. В то время, как в России, Латинской Америке, Восточном Евросоюзе и США не считают такую идею хорошей.

Статистика о готовности пожертвовать собственными правами для борьбы с пандемией Фото Gallup International

Кроме этого, наша страна входит в число большинства стран, в которой одобряют закрытие границ для уменьшения количества больных COVID-19.

"В таких регионах, как Австралия, Восточная Азия, США и ЕС (особенно в западных странах ЕС) положительные ответы достигают более 80% всех ответов (даже 91% в Австралии). Больше половины жителей Украины (58%) также одобряют ограничения на поездки между странами как средство предотвращения распространения заболеваемости COVID-19. Наименее приемлемыми ограничения на поездки является для населения Ближнего Востока, стран Восточной Европы и России – там треть респондентов выступает против рассмотрения ограничений на поездки как удачный мера в борьбе с болезнью", - сообщили в фонде.

Статистика по одобрению закрытий границ в условиях пандемии Фото Gallup International

Что касается вакцинации, то 65% опрошенных украинцев готовы делать прививки от коронавируса. В то же время в пятерку стран с наибольшим количеством противников вакцины входят Северная Македония, Россия, Босния и Герцеговина, Кения, Армения.

Статистика о готовности вакцинироваться от коронавируса Фото Gallup International

Также опрошенные из Украины отметили, что их мнения относительно прививки в целом не изменилось с началом пандемии.

Как отмечается, исследование охватило 47 стран мира и около 45000 взрослых граждан, а это около 2/3 всего населения мира.

Новости по теме: Вакцинация против коронавируса в Украине начнется с понедельника, но есть условие

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро 12 февраля, за минувшие сутки заболели 4 773 человека. 2 тысячи человек были госпитализированы, 116 пациентов не смогли побороть недуг.