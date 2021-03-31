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COVAX выделит Украине почти 948 тыс. дополнительных доз вакцины Pfizer, - Ляшко

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Поставка запланирована до конца июня

Глобальная инициатива COVAX выделит Украине 947 700 дополнительных доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

"Глобальная инициатива COVAX сообщила Министерству здравоохранения Украины о выделении дополнительных 947 700 доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech", - отметил Ляшко.

Он также уточнил, что ориентировочные сроки поставки иммунобиологического препарата - до конца июня.

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Кроме этого, главный санитарный врач напомнил, что в ближайшее время Украина также получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Этот препарат используют для прививки лиц, находящихся в интернатных учреждениях и домах престарелых, а также персонала учреждений. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца мая Украина может получить 1,7 млн доз вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.

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