Что не так с запретом телеканалов "112", NEWSONE и ZIK

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Сегодня, читая личные или даже коллективные одобрение журналистами и их организациями действий власти по закрытию трех телеканалов, удивляешься: как так получилось, что люди, которые положили столько сил на защиту СМИ от произвола чиновников, могут этот беспредел оправдывать? Очевидно, что их железобетонный аргумент в том, что эти каналы обвиняют в "пророссийской пропаганде ". Но достаточно ли этого аргумента, действительно действия власти по закрытию телеканалов законные, или за всем этим стоит только политическая целесообразность?

Ответственность за "пророссийскую пропаганду" не предусмотрена

Аргумент №1 сторонников запрета - каналы занимались пропагандой, или "пророссийской пропагандой". И то, и то - правда. В последние месяцы количество этой пропаганды зашкаливала, а сама тональность пропаганды становилась все более безапелляционной.

Но, что такое "пророссийская пропаганда" и или запрещена она в Украине? Если вы думаете, что так, то глубоко ошибаетесь. Несколько законопроектов, которыми предлагалось запретить на законодательном уровне такую ​​пропаганду, до сих пор лежат не рассмотренными в Верховной Раде.

На сегодня есть только три запрещенные типы пропаганды, которые можно связать с этой ситуацией.

Первый - пропаганда войны и различных форм дискриминации.

Второй - пропаганда коммунистической и нацистской идеологии.

Третий - пропаганда властей страны-агрессора, содержащих оправдания оккупации Украины.

За первые два типа пропаганды предусмотрена даже уголовная ответственность. За третий тип - только санкции к телерадиокомпании, которые принимает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

То есть в одном законе Украины или в других нормативных актах, регулирующих деятельность телерадиокомпаний, никакой ответственности за "пророссийскую пропаганду" не предусмотрено. Ни уголовной, ни какой-либо другой.

Да, есть еще ответственность за действия в пользу другой страны, например, России, которые можно квалифицировать как государственную измену. Но ответственность за них возлагается на конкретных лиц. Однако на момент принятия решения о закрытии телеканалов ни одного доказанного в суде обвинения против Тараса Козака, номинального держателя этих телеканалов, не было.

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: как в демократической стране журналистские организации, выступающие за свободу слова и европейские ценности в целом, могут требовать привлечения к коллективной юридической ответственности за то, что даже не предусмотрено законодательством?

Но это еще не все претензии к закрытию телеканалов.

Указ введен в действие с многочисленными нарушениями.

Вот представим на минутку, что Владимир Зеленский закрыл таким образом не каналы Козака / Медведчука, а, например, "Прямой" и "Эспрессо" Петра Порошенко. Скажете, что это невозможно? Возможно, ведь эти каналы можно обвинить и в большом количестве пропаганды, и даже в том, что отдельные призывы нем разжигают вражду пропагандируют войну. Было бы желание у власти, а аргументация найдется.

Не сомневаюсь, что большинство из тех коллег-господ, которые сейчас одобряют закрытия телеканалов, выступили бы на их защиту. И апеллировали бы не только с общими принципами свободы слова, но и к тому, что каналы отключили вопреки законодательству. Ведь как должно это происходить в соответствии с законом?

В данном случае есть несколько законов, касающихся этой ситуации: "О санкциях", "О СНБО", "О телерадиокомпании" и "О Нацсовет по вопросам ТВ и РВ".

Мало кто обратил внимание на то, что отключение телеканалов сразу после публикации Указа президента в интернете было не только незаконным, но и продемонстрировало огромное давление власти на тех, кто физически вынужден был выключить телеканалы. Ведь среди них много частных компаний, предоставляющих услуги кабельного вещания.

Начну с того, что Совет национальной безопасности и обороны или же президент Украины не имеют полномочий лишать телеканалы речи. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать закон о СНБО. Даже если решение об ограничении деятельности телеканалов принимается на СНБО, то выполнять его в соответствии с законодательством должен Нацсовет по вопросам телерадиовещания. Согласно тем процедурам, предусмотренных законом.

Но даже само решение СНБО реализовано с нарушением законодательства.

Согласно закону "О СНБО", его решение принимается по предложению определенного круга лиц или учреждений, среди которых Кабмин, президент, Верховная Рада и некоторые другие. Как мы видим, решение СНБО от 2 февраля 2021 принято на основании предложений, содержавшихся в постановлении ВРУ еще от 4 октября 2018 года. И об этом четко указано в самом решении СНБО.

Далее это решение действительно вводится Указом президента, что он и сделал поздно ночью 2 февраля. В основе санкций лежит не только блокирование каналов, но и всех счетов и предприятий господина Козака. И, согласно статье 5 закона "О санкциях", Верховная Рада должна была в течение 48 часов принять решение СНБО о наложении санкций. Только после этого оно вступает в силу.

Но мы все видели, что каналы начали выключать сразу после размещения указа в интернете на сайте президента.

О чем все это говорит? Грубые нарушения законодательства свидетельствуют, что власть действовала исключительно тем способом, который считала целесообразным, а не тот, который предусмотрен законодательством. И хуже всего в этой ситуации то, что сами журналисты не только находят оправдание такому произволу, но и поддерживают его.

Еще больше вопросов возникает к членам Нацсовета. Ведь именно на них возложена ответственность за регулирование телерадиопространства. Только у нее сейчас есть реальные полномочия отзыва лицензий вещателей или судебного прекращения вещания тех или иных телеканалов.

И как бы больно сейчас не было многих поклонников борьбы с "пророссийской пропагандой", надо признать, что каналы были закрыты незаконным способом с многочисленными нарушениями.

Нужно системно бороться с пропагандой вражды

Значит ли это, что вещание каналов надо восстановить? Да. Потому что рано или поздно это будет сделано через суды и международное давление, что нанесет еще больше вреда государству. Но это вовсе не значит, что с пропагандой не нужно бороться.

Эта борьба должна быть не одноразовой акцией устрашения, а системным решением проблем, которые много лет накапливались в информационном пространстве.

В первую очередь нужно как можно быстрее определиться с термином "пророссийской пропаганды", чтобы четко разграничить критику действий власти по подрывной деятельностью против государства. Чтобы каждый журналист, руководитель редакции и владелец СМИ четко понимал, где та грань, которую переходить нельзя. Не в этическом или каком-то политическом контексте, а именно в четком юридическом смысле.

Далее государство должно применить все действующие нормы, запрещающие разжигание вражды в обществе. И это касается всего спектра пропаганды, который заполонил информационное пространство. Так же, как власть относится к "пророссийской пропаганды", она отнестись и к любым другим призывов к расправе, мести и языка вражды в целом. Ведь без решения этой проблемы и мечтать о консолидации общества в борьбе с информационной агрессией против государства.

Так же безотлагательно Нацсовет и другие органы власти должны наконец вернуться к четкого контроля за выполнением норм по редакционных уставов и редакционных советов. Сегодня и редакционные уставы, и редакционные советы - фикция, а не реальные инструменты формирования редакционной политики на телеканалах. Фактически долгие годы власть закрывала глаза на тот простой факт, что журналисты не имеют того влияния на редакционную политику своих СМИ, который предусмотрен законодательством. Покажите хотя бы одну редакцию крупного телеканала, где половина редакционного совета действительно сформирована на собрании журналистов.

Очевидно, что этот кризис имеет и другой, не только законодательный сторону. Речь о профессиональных стандартах и ​​этике. Власть должна сделать все от нее зависящее, чтобы органы саморегуляции журналистов получили настоящую вес и могли реально влиять на решение сложных вопросов этической и профессиональной ответственности. Дискуссии об этом идут уже давно. Но самостоятельно, на таком рынке, который во многих вопросах зависит от олигархических владельцев СМИ, журналисты этот вопрос не решат.

Однако и здесь власть должна демонстрировать не силу своего положения, а поддержку свободы слова, плюрализма и саморегуляции в СМИ. Способствовать переговорам внутри отрасли и с владельцами СМИ, чтобы установить честные и справедливые правила для всех участников. Без разделения на "правильных" и "неправильных" журналистов, СМИ.