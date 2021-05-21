Число жертв коронавируса в мире может быть вдвое больше, - ВОЗ

CDC

В организации считают, что число на самом деле может достигать от 6 до 8 миллионов человек

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв коронавирусной инфекции может достигать от 6 до 8 миллионов человек. Об этом заявила официальная представительница ВОЗ Самира Асма, передает Reuters.

"Это число действительно может быть в два-три раза больше. Поэтому, по моему мнению, это с оговоркой от 6 до 8 миллионов смертей", - сказал он.

К слову, по данным Worldometers, с начала пандемии COVID-19 в мире выявлено 166 138 934 случаев заражения, выздоровели 146 885 915 человек, кроме того, болезнь унесла жизни 3 449 100 человек. В частности в США официально умерли 602 633 человека, Бразилии – 444 391, Индии - 293 418 и в Мексике - 221 080.

Напомним, по состоянию на утро 21 мая в Украине обнаружили 2 175 382 случая коронавируса COVID-19, из которых 49 101 летальный. За минувшие сутки заболели 4984 человека, умерли 202 человека, а выздоровели – 12 845 пациентов.