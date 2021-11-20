В Украина чиновников хотят заставить принимать уточнения "за средства налогоплательщиков"

Есть соответствующая петиция, набравшая необходимых 25 тысяч голосов для пересмотра президентом

Петиция на сайте президента Украины об обязательствах чиновников использовать понятие "средства налогоплательщиков" набрала необходимые 25 тысяч подписей граждан, поэтому Владимир Зеленский должен ее рассмотреть. Об этом сообщили в общественной организации "Цена государства" в Facebook

Автор петиции – исполнительный директор CASE Украина Николай Боярчук – указывает, что чиновники часто используют средства налогоплательщиков для личного политического пиара.

По его словам, работа, которую госслужащие должны выполнять в ежедневном режиме (в частности, строительство дорог, объектов социального назначения и т. п.) иногда представляется ими как личное достижение. Именно поэтому нанятые украинцами на госслужбу люди должны четко указывать, что их рабочая деятельность финансируется за счет налогоплательщиков.

"Не указывается, за чей счет выполняются работы, что может создавать у людей ложное впечатление об источниках происхождения средств на создание тех или иных инфраструктурных объектов и объектов социального значения. Требуем на всех информационных материалах о деятельности, финансируемой за счет налогоплательщиков, добавлять надпись, не менее 25% площади информационного материала, "за средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом.

Требование касается также объектов, которые создаются за заемные средства, поскольку государство получает займы под гарантию будущих налоговых поступлений, то есть государственные займы также ложатся на плечи плательщика налогов", - говорится в пояснении петиции.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ответил на петицию о растаможке "євроблях" и обратился к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой содействовать работе нардепов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив по этому вопросу.