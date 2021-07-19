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Чиновники и претенденты на гражданство Украины сегодня впервые сдают экзамен по государственному языку

Фото из открытых источников

Далее в течение первых двух недель ежедневно в будни будут проходить три экзаменационные сессии

В Украине сегодня, 19 июля, чиновники и претенденты на гражданство впервые сдают экзамен по государственному языку, сообщает "Укринформ".

Как отмечается, экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9:30.

Далее в течение первых двух недель ежедневно в будни будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка и сама комиссия имеют 15 календарных дней.

По состоянию на сегодня испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

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Напомним, с 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственной за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Испытательная работа будет состоять из четырех частей: "Культура языка" (24 тестовые задания), Чтение (20 тестовых заданий), Письмо (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

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