Четыре украинских ВУЗа попали в рейтинг лучших университетов мира

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Shutterstock.com

Среди лучших университетов мира оказались КНУ им. Т. Шевченко, ХНУ им. В. Каразина, НУ "Львовская политехника" и КНТЕУ КПИ им. И. Сикорского

Агентство QS Quacquarelli Symonds создало рейтинг лучших университетов мира 2021 года в который вошли 1452 вуза. В этот список попали и четыре украинских ВУЗа, сообщает Министерство образования и науки.

Как отмечается, в этом году в рейтинг добавили специальности в области нефти и газа, геологии и геофизики. Кроме того, было увеличено общее количество.

В МОН сообщили, что количество украинских высших учебных заведений в рейтингах по специальностям 2021 года выросло с двух до четырех. Так, в этом году украинские ВУЗы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям.

В рейтинг по специальностям лучших университетов 2021 года вошли следующие украинские университеты:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Современные языки (позиции в рейтинге - с 201 по 250);

Лингвистика (позиции в рейтинге с 251 по 300);

Математика (позиции в рейтинге - с 401 по 450);

Физика и астрономия (позиции в рейтинге - с 401 по 450);

Естественные науки (позиции в рейтинге - с 401 по 450);

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 501 по 550);

Химия (позиции в рейтинге – с 501 по 550).

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге - с 551 по 600);

Физика и астрономия (позиции в рейтинге – с 551 по 600).

Национальный университет "Львовская политехника"

Инженерные специальности в области нефти и газа (позиции в рейтинге – с 101 по 150);

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 551 по 600).

КНТЕУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Компьютерные науки и информационные системы (позиции в рейтинге – с 501 по 550).

"Важно отметить их участие в рейтингах по специальностям, отличающихся высоким уровнем конкуренции, а именно: компьютерных наук и информационных систем, физики и астрономии, а также инженерных специальностей в области нефти и газа", – отметил директор аналитического центра QS Бен Саутер.

Справка:

QS Quacquarelli Symonds - это ведущий в мире поставщик сервисов и исследований для глобального сектора высшего образования. Он является составителем рейтингов университетов с 2004 года.

Впервые в рейтинги по специальностям лучших университетов вошли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина и Национальный университет "Львовская политехника".

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