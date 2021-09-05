Четыре области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина
Киев, Луганская, Херсонская и Черновицкая области не соответствуют требованиям зеленой зоны
В четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне. Об этом говорится в данных Минздрава.
По данным министерства, по состоянию на 4 сентября уровень заболеваемости (норма - 75 больных на 100 тысяч населения) превышен в:
- Киеве - 107;
- Луганской области - 135;
- Херсонской области - 85;
- Черновицкой области - 169.
В то же время в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.
Добавим, Черновицкая область является лидером по уровню загруженности больничных коек с кислородом. Там по состоянию на 4 сентября заполнено 37,5% кислородных коек.
Как сообщалось ранее, 3 сентября, все области Украины находились в зеленой зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах не в пределах нормы.