Четвертая COVID-волна сильнее всего ударит по молодежи: Эксперт рассказал, как это предотвратить

Theworldnews

По его словам, наблюдательные советы – это зло и опухоль Украины, и с ними нужно прощаться

Эксперт отрасли экономики Украины Андрей Гнатуш заявил, что четвертая COVID-волна сильнее всего ударит по молодежи и рассказал, как это предотвратить. Об этом шла речь во время эфира "Першого Незалежного".

"Карантин в Украине будет, и это однозначно, "ковид" никуда не денется. Нам еще с ним жить долго и долго, кроме "ковида" есть другие заболевания, с которыми нам еще предстоит сталкиваться в этой грешной жизни. На сегодняшнее время в государствообразовании один постулат – есть 3 слона, на которых держится государственность: образование, армия, медицина. Если одна из колонн начинает разрушаться – государство сыплется. Расформировать все эти наблюдательные советы, которые полностью показали себя неэффективными. Их заработные платы, их премии, которые, на секундочку, уже прописали в своих будущих контрактах – направить в помощь медицине. Потому что эта волна "ковида" больше заденет молодые слои населения", – отметил эксперт.

Он добавил, что если наша медицина в принципе в остатке от Советского Союза еще была готова к обслуживанию большого количества взрослых групп, то с детьми могут возникать серьезные проблемы, а это наше будущее.

"Об этом сегодня никто не думает, никто не говорит. Такой проблемы не существует по факту, но она будет – с ней столкнутся, и это уже будет точно поздно. Если сегодня не заботиться о медиках, то они не будут заботиться о нас, а наблюдательные советы – это есть зло, это есть опухоль Украины, и с ними нужно прощаться", – отметил Гнатуш.

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Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не медлить и вакцинироваться сейчас, ведь осенью ожидается новая волна заболеваемости COVID-19. Центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни.