Черновицкая область в шаге от оранжевой зоны карантина, - глава ОГА

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В регионе наблюдается стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом

Черновицкая область может скоро оказаться в оранжевой зоне адаптивного карантина. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к оранжевой зоне. Только Государственная комиссия ТЭБ и НС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область за этими темпами может перескочить через желтую и оказаться сразу в оранжевой зоне", - сказал глава области.

В то же время он не сказал, планирует ли область самостоятельно вводить ограничения карантина, которые соответствовали бы оранжевой зоне, до того, как это решение примет Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Отметим, в оранжевой зоне карантина, в частности, вводятся ограничения на количество посетителей в заведениях и процент заполненности кинозалов. Кроме того, запрещается работа заведений питания, кроме доставки и работы на вынос.

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Ранее сообщалось, что на сегодня, 3 сентября, все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Но эпидемиологические показатели в двух регионах находятся не в пределах нормы.