Черновицкая область на две недели усиливает карантин

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук Фото из открытых источников

В регионе ограничат работу заведений общественного питания, а учащихся переведут на дистанционное обучение

Черновицкая область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 23 февраля ужесточает карантин. Школам приказали перевести детей на дистанционное обучение, а заведениям общепита сократили часы работы. Такое решение приняли во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания смогут работать до 20:00. При этом будут временно закрыты внешкольные кружки и игровые зоны в торговых центрах.

"На Буковине в 5 раз возросло количество больных детей коронавирусом. Мы вынуждены вернуться к некоторым ограничениям на две недели, чтобы остановить цепь распространения COVID-19", – заявил глава ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, в стационарах области находится максимальное число пациентов – 1113. А коечный фонд заполнен почти на 63%. На прошлой неделе он был увеличен на 120 коек. На этой неделе в области планируют развернуть еще 500, из них 120 добавили сегодня, заверил Осачук.

"Заботимся о том, чтобы каждый пациент имел доступ к кислородной дотации. Параллельно с этим формируем дополнительные резервы медиков, которые будут лечить больных коронавирусом", – добавил глава ОГА.

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Напомним, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях наблюдается обострение ситуации с распространением коронавируса.

В связи с этим в Ивано-Франковской области ввели красную зону карантина. С 22 февраля там запрещена деятельность кинотеатров, клубов, спортзалов, развлекательных заведений и тому подобное. Ученики 5-11 классов определенное время не будут ходить в школу.

Тем временем в Черновцах из-за стремительного распространения коронавируса детей перевели на дистанционное обучение. При этом сама область попала в оранжевую зону карантина.