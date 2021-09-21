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Черновицкая область может войти в "красную" зону на этой неделе

Фото из открытых источников

Для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы два показателя не выполнялись в течение трех дней подряд

Черновицкая область может войти в "красную " карантинную зону уже на этой неделе, если одновременно два эпидпоказателя будут демонстрировать плохую статистику в течение трех дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в красный уровень эпидемиологической опасности", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы были основания для введения "красного" уровня, необходимо, чтобы "два показателя не выполнялись в течение трех дней подряд".

Известно, что уровень госпитализаций в данном регионе находится на уровне 59 человек на 100 тысяч населения, но в ближайшие дни, по прогнозу эксперта - пересечет предельную отметку в 60 человек на 100 тысяч населения.

Ганиченко отметил, что недельная динамика госпитализаций в Черновицкой области держится на уровне более 45% и может пересечь разрешенную отметку в 50% в ближайшие дни.

Как добавил эксперт, в области необходимо увеличить количество коек для COVID-больных, потому что их занятость в регионе уже составляет 64%, а значит может пересечь допустимую норму в 65%.

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Как сообщалось ранее, ближайшими к красного уровня эпидемической опасности в Украине есть Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах.

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