Чернигов второй раз за неделю усиливает карантин: Вводят маски на улице
Также запрещено проведение массовых мероприятий
В Чернигове второй раз за неделю решили усилить карантин. Власти города с 8 апреля решили ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщил местный телеканал "Дитинець".
Так, с четверга в Чернигове будет запрещено находиться на улице без медицинской маски или другого средства защиты. Также запрещается работа бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений.
Власти Чернигова запретили проведение спортивных, культурных, рекламных массовых мероприятий, одновременно разрешили посещать кладбища в выходные дни. Учреждения культуры в Чернигове также перестанут работать с 8 апреля.
Новые карантинные ограничения коснулись и религиозных объектов города. Черниговским церквям разрешили принимать верующих из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 4 апреля в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом.