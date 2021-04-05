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Чернигов второй раз за неделю усиливает карантин: Вводят маски на улице

Чернигов Фото из открытых источников

Также запрещено проведение массовых мероприятий

В Чернигове второй раз за неделю решили усилить карантин. Власти города с 8 апреля решили ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщил местный телеканал "Дитинець".

Так, с четверга в Чернигове будет запрещено находиться на улице без медицинской маски или другого средства защиты. Также запрещается работа бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений.

Власти Чернигова запретили проведение спортивных, культурных, рекламных массовых мероприятий, одновременно разрешили посещать кладбища в выходные дни. Учреждения культуры в Чернигове также перестанут работать с 8 апреля.

Новые карантинные ограничения коснулись и религиозных объектов города. Черниговским церквям разрешили принимать верующих из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 4 апреля в Украине зафиксировали 10 179 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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