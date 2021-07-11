Чернигов стал первым городом в Украине, где начали прививку препаратом Pfizer

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В первый день использования препарата, 10 июля, привили более 1000 человек

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации начали прививаться препаратом Pfizer. Об этом рассказал генеральный директор Черниговской городской больницы № 2 Владислав Кухар в своем Facebook.

Сообщается, что в первый день использования препарата, 10 июля, в торговом центре Hollywood привили 686 человек, в Цуме — 420.

В то же время, в Деснянский районный совет на вакцинацию китайским препаратом CoronaVac пришли 194 человека.

Как сообщалось ранее, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцам стоит вакцинироваться против коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет.

Напомним, ранее во Львове открыли запись на прививки в центрах вакцинации населения. Для этого необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me, выбрать соответствующий центр, дату и время. Подтверждение будет отправлено в смс. Вакцинация проводится препаратом Coronavac.