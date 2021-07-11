live
Новости » Общество Читати новину українською

Чернигов стал первым городом в Украине, где начали прививку препаратом Pfizer

Фото из открытых источников

В первый день использования препарата, 10 июля, привили более 1000 человек

Чернигов стал первым городом в Украине, где в пунктах массовой вакцинации начали прививаться препаратом Pfizer. Об этом рассказал генеральный директор Черниговской городской больницы № 2 Владислав Кухар в своем Facebook.

Сообщается, что в первый день использования препарата, 10 июля, в торговом центре Hollywood привили 686 человек, в Цуме — 420.

В то же время, в Деснянский районный совет на вакцинацию китайским препаратом CoronaVac пришли 194 человека.

Новости по теме: В Раде сообщили, что может стимулировать украинцев к COVID-вакцинации

Как сообщалось ранее, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцам стоит вакцинироваться против коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии, и как можно быстрее, чтобы к началу эпидемического сезона у человека успел сформироваться адекватный иммунитет.

Напомним, ранее во Львове открыли запись на прививки в центрах вакцинации населения. Для этого необходимо зайти на сайт сервиса Helsi.me, выбрать соответствующий центр, дату и время. Подтверждение будет отправлено в смс. Вакцинация проводится препаратом Coronavac.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Академик Анатолий Пешко награжден грамотой Верховной Рады На следующей неделе ВРУ проведет два внеочередных заседания Штраф или ограничение свободы: Рада хочет ужесточить наказание за проникновение в зону ЧАЭС Рада сделала шаг к повышению налогов: За что вскоре можем платить больше

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект