Черкасская область вернулась в оранжевую зону, - Минздрав

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Девять регионов уже соответствуют показателям зеленой зоны

Черкасскую область перевели в оранжевую зону карантина, поскольку там накануне зафиксировали превышение одного из показателей. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Как отмечается, в регионе 14 мая зафиксировали превышение коэффициента выявления новых случаев - при норме не более 20% он был 20,8%.

Таким образом Черкасская область стала второй после Николаевской, в которой в последнее время повышали уровень эпидемиологической опасности.

Известно, что за вчера в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.

Следует заметить, что сейчас зеленой зоне по проценту от эпидемического порога отвечают девять областей: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 14 мая, зарегистрировали 6 796 новых больных коронавирусом, среди них 347 детей и 233 медработники.