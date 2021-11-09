Черкасская область планирует ввести COVID-сертификаты на внутренних перевозках

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Решения по ограничениям на городской общественный транспорт пока нет

В Черкасской области, которая с 12 ноября переходит в красную зону, планируют ввести дополнительные ограничения, которые будут касаться работы транспорта. Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на брифинге.

"Что касается перевозок между городами. На межобластных, как мы знаем, уже введено COVID-сертификаты, а сейчас это будет касаться и перевозок внутри области (из одного города в другой). В этом случае также потребуются сертификаты", - сказал он.

Глава области добавил, что "Что касается города. Давайте дождемся заседания комиссии ТЭБ и ЧС местной и посмотрим. Если город захочет, то он сам может ввести такие ограничения", - отметил он.

Как известно, с пятницы в Черкасской области будет запрещена работа:

заведений общественного питания;

ТРЦ и кинотеатров;

непродовольственных рынков и магазинов;

фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также под запретом проведение массовых мероприятий и очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

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Как сообщалось ранее, ограничение красной зоны карантина с 12 ноября в Черкасской области не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.