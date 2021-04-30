Из-за праздников Харьковская область остается в красной зоне карантина

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По показателям область соответствует требованиям для перехода в оранжевую зону карантина

Государственная и местная комиссии по техногенно-экологической безопасности решили продлить в Харьковской области действие карантинных ограничений красной зоны, учитывая период праздников. Об этом заявил заместитель Харьковской ОГА Михаил Черняк, сообщает 057.ua.

"Хочу отметить, что есть определенная стабилизация эпидемической ситуации в нашей области. Харьковская область сегодня по показателям, которые являются расчетными, фактически может покинуть красную зону, но принято решение оставить область в красной зоне, учитывая, что мы входим в выходные дни. Мы понимаем, что идет Пасха и люди, к сожалению, не соблюдают в полной мере все карантинные ограничения", - рассказал Черняк.

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Он также отметил, что уровень заболеваемости остается стабильным и это дает фактическую возможность выйти из красной зоны.

По словам чиновника, многое зависит от того, как пройдут выходные и какая будет тенденция в дальнейшем.

Напомним, с 1 мая Киевская и Николаевская области выходят из красной зоны карантинных ограничений.