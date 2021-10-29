Через какое время после болезни COVID-19 можно получить прививку: Ответ Минздрава

Прививаться можно через три месяца после выздоровления

Людям, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19, также рекомендуют делать COVID-прививку. Однако вакцинироваться можно через три месяца после выздоровления. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения .

Отмечается, что прививаться после течения COVID-19 можно и раньше, однако не менее чем через 28 дней с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза.

В случае, если человек заболел коронавирусом, но уже успел получить первую дозу вакцины, вторая может быть введена согласно интервалу между дозами, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или подтверждения COVID-19.

Новости по теме: Минздрав внес коррективы в Дорожную карту COVID-вакцинации: Что удалили

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения отметили, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач. Он выдает соответствующее заключение, которое определяет временное или постоянное противопоказание. Если у человека есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, он может пройти иммунизацию другим типом препарата.