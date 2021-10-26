Чемерис: Медведчук показал себя как эффективный переговорщик в вопросе обмена удерживаемых лиц

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук показал себя как эффективный переговорщик в вопросе обмена удерживаемых лиц. Так, действия лидера оппозиции оценил правозащитник Владимир Черемис, комментируя в эфире "Першого Незалежного" недавнее предложение со стороны ОРДЛО о возвращении Виктора Медведчука в гуманитарную подгруппу в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

"Медведчук показал себя как эффективный переговорщик в плане обмена удержанными лицами. У нас сейчас большой кризис и беда с этим. Последний обмен небольшой был в начале 2020 года, перед тем был такой достаточно большой в 2019 году. С тех пор все заглохло. И все заглохло, очевидно и надо сказать прямо, в первую очередь по вине официального Киева. Потому что после того, как в декабре 2019 года было подписано Парижское коммюнике – никаких шагов ни по одному из пунктов этого коммюнике не произошло", - отметил эксперт.

Черемис подчеркнул, что процесс обмена удерживаемыми лицами должен быть разблокирован и назначение Медведчука в состав ТКГ этому будет способствовать.

"Эта вещь должна быть разблокирована. Она должна быть разблокирована даже независимо от того, какие другие там движения происходят в пределах Минских соглашений. Медведчук показал, что он может это делать, когда в этом году четыре женщины уже направлялись в Украину и, я думаю, что, в первую очередь, такое действительно нехорошее качество человеческое, которое называется "ревность президента", который не мог возложить на себя лавры того, что он каким-то образом способствовал этому обмену - этот обмен был заблокирован. Я думаю, для этого нужна очень простая, элементарная политическая воля, которой как раз нет у нашего президента", - сказал он.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук.

Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

26 октября представитель ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что в ОРЛО готовы передать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку трех удерживаемых женщин.

Кроме этого представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. По словам "омбудсмена" ОРДО Дарьи Морозовой, кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет.