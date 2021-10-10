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Человечество преодолело почти 60% пути в борьбе с коронавирусом COVID-19, - ВОЗ

Сумия Сваминатан Всемирная организация здравоохранения

В то же время, появление новых штаммов и другие неожиданные препятствия могут отдалить завершение пандемии

Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии коронавируса, но появление новых штаммов и другие неожиданные препятствия могут отдалить завершение пандемии. Об этом заявила ведущая научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью швейцарскому изданию Blick.

"Говорить, что пандемия скоро завершится, преждевременно. Для этого существует слишком много неизвестного. В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", - отметила она.

Также Сваминатан отметила, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например в Африке, полностью иммунизировано менее 4% населения.

"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", - подчеркнула она.

Представитель ВОЗ призвала использовать все имеющиеся дозы для повышения уровня вакцинации во всем мире.

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Напомним, ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии коронавирус вернется в течение года, но для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID-19. 

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