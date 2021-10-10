Человечество преодолело почти 60% пути в борьбе с коронавирусом COVID-19, - ВОЗ

В то же время, появление новых штаммов и другие неожиданные препятствия могут отдалить завершение пандемии

"Говорить, что пандемия скоро завершится, преждевременно. Для этого существует слишком много неизвестного. В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", - отметила она.

Также Сваминатан отметила, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например в Африке, полностью иммунизировано менее 4% населения.

"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", - подчеркнула она.

Представитель ВОЗ призвала использовать все имеющиеся дозы для повышения уровня вакцинации во всем мире.

Напомним, ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии коронавирус вернется в течение года, но для этого могут потребоваться ежегодные прививки от COVID-19.