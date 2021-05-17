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Часть областей могут перейти в зеленую зону, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Правительственный портал

По словам премьер-министра, в Украине наблюдается положительная динамика с уровнем COVID-инфицированных

Часть регионов Украины могут вернуть в зеленую зону карантинных ограничений. Об этом в ходе селекторного совета сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента

"Почти все области сейчас находятся в желтой зоне. Черкасская область – единственная в оранжевой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на зеленый уровень эпидемической опасности", - отметил он.

По словам Шмыгаля, по состоянию на сегодня, 17 мая, в Украине 243 тысячи активных COVID-больных по сравнению с 420 тысячами инфицированных на пике эпидемии коронавируса.

Кроме этого, стало известно, что в стране восьмую неделю подряд количество больных стабильно снижается. 

Следовательно, в эти выходные в центрах вакцинации начали прививать лиц старше 65 лет, которые записались через приложение "Дія". Всего в Украине вакцинировано 956 тысяч граждан.

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Ранее главный государственный санитарный врач страны спрогнозировал, что в осенне-зимний период будет новая волна пандемии коронавируса.

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