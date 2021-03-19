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Несмотря на пандемию COVID-19, церемония вручения "Оскара-2021" состоится оффлайн

Статуэтка "Оскар"

 Фото из открытых источников

Все приглашенные участники мероприятия должны сдать ПЦР-тест на коронавирус

Церемония вручения "Оскара" 26 апреля состоится вживую. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

"Конечно, вашей первой мыслью будет-можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно...", - говорится в письме. 

Как отмечается в документе, каждый должен пройти тестирование на COVID-19. Сделать это можно будет прямо на месте. 

"Мы прилагаем всех усилий, чтобы обеспечить безопасный вечер для всех вас лично, а также для всех миллионов почитателей фильмов во всем мире, и мы чувствуем, что виртуальность уменьшит эти усилия", - отметили организаторы. 

Насчет дресс-кода мероприятия, то его определили как "Inspirational и Aspirational".

Однако, самих номинантов призвали ограничиться короткими речами, не растягивая их на длительное время. 

Новости по теме: Украинская лента о Донбассе не попала в номинанты "Оскара": Опубликован шорт-лист кинопремии

Ранее американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист во всех номинациях кинопремии "Оскар-2021". Ознакомиться со списками можно по ссылке.

 

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