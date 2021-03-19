Несмотря на пандемию COVID-19, церемония вручения "Оскара-2021" состоится оффлайн

Статуэтка "Оскар" Фото из открытых источников

Все приглашенные участники мероприятия должны сдать ПЦР-тест на коронавирус

Церемония вручения "Оскара" 26 апреля состоится вживую. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

"Конечно, вашей первой мыслью будет-можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно...", - говорится в письме.

Как отмечается в документе, каждый должен пройти тестирование на COVID-19. Сделать это можно будет прямо на месте.

"Мы прилагаем всех усилий, чтобы обеспечить безопасный вечер для всех вас лично, а также для всех миллионов почитателей фильмов во всем мире, и мы чувствуем, что виртуальность уменьшит эти усилия", - отметили организаторы.

Насчет дресс-кода мероприятия, то его определили как "Inspirational и Aspirational".

Однако, самих номинантов призвали ограничиться короткими речами, не растягивая их на длительное время.

Ранее американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-лист во всех номинациях кинопремии "Оскар-2021". Ознакомиться со списками можно по ссылке.