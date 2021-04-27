Целование крестов и икон: Кабмин и Совет церквей согласовали ограничения на Пасху

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По словам Степанова, продолжительность богослужений на праздник в храмах будет уменьшена, однако, их количество увеличится

Кабинет министров пришел к согласию с Советом Церквей и религиозных организаций относительно карантинных ограничений во время празднования Пасхи. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Хочу успокоить всех граждан: Минздрав не планирует подавать в правительство какие-либо другие правила ограничений именно на Пасхальные праздники. Мы будем жить именно с теми ограничениями, теми правилами, которые существуют в стране на сегодня", – отметил он.

По словам Степанова, ограничения будут касаться поведения прихожан в храмах.

"В частности, мы пришли к согласию относительно уменьшения продолжительности богослужений, с одновременным увеличением их количества, фиксации дверей в храмах, чтобы они были в открытом состоянии. Также договорились о временном запрете физического контакта при совершении обрядов: поцелуи крестов, икон, святынь", – пояснил министр.

При этом глава Минздрава рекомендует на праздник участвовать в религиозной службе только одному человеку из домохозяйства, а также ограничить посещение храмов людьми преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

Кроме этого, во время освящения корзин на Пасху следует быть в масках.

Также Степанов призвал украинцев воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, избегать скоплений, придерживаться масочного режима и личной гигиены. А еще при возможности отложить поездки к друзьям и родственникам.

Ранее сообщалось, что Минздрав решил не вводить дополнительные карантинные ограничения по всей Украине, поскольку сейчас динамика в Украине с количеством COVID-больных остается положительной, но издал ряд рекомендаций для религиозных учреждений.