Быстрее всего квартира под аренду окупается в Печерском районе Киева, медленнее – в Подольском, - исследование 112ua.tv

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На Печерске инвестиции в недвижимость можно вернуть уже через 8 лет, второе место по срокам окупаемости у Дарницкого района – 11,5 лет, третье у Шевченковского – почти 12.

В среднем бюджетная однокомнатная квартира в Киеве окупается за счет сдачи в аренду почти за 13 лет. Инвестиции в недвижимость Печерского района столицы можно вернуть уже через 8 лет, в Подол - только через 17. Об этом пишет Анна Пешкова в материале "Приумножить сбережения в карантин. Где и как выгодно купить квартиру под аренду" для 112ua.tv.

"С одной стороны, здесь (на Печерске - ред.) высокая ликвидность квартир, с другой - самый высокий порог входа, то есть нужны наиболее существенные инвестиции. Срез по наиболее дешевым однокомнатным квартирам составляет 61,6 тыс. долл. Арендовать квартиру в этом районе также существенно дороже, чем в других: в среднем такое удовольствие обойдется в 822 долл.", - пишет автор материала.

Подол же оказался в аутсайдерах рейтинга, так как квартиры здесь – одни из самых дорогих в столице, а вот стоимость аренды в марте 2021 года была даже ниже средней.

Второе место по срокам окупаемости у Дарницкого района – 11,5 лет, третье - у Шевченковского (почти 12). Четвертое место делят Соломенский и Голосеевский районы, пятое – Оболонский с 13 годами окупаемости.

Инвестиции в аренду недвижимости в Деснянском районе самые доступные, но возврат средств займет почти 14 лет. Здесь средняя стоимость аренды минимальная по Киеву - всего 300 долл.

На седьмом и восьмом местах по окупаемости соответственно – Святошинский и Днепровский районы.

Данные указаны без учета налогообложения при покупке квартиры и сдаче ее в аренду, без учета простоя в поиске квартиросъемщика, стоимости ремонтов в течение срока окупаемости и прогнозирования роста стоимости недвижимости и аренды.

Выборка – однокомнатные квартиры площадью до 33 кв. м со средней и ниже среднего ценой квадратного метра на вторичном рынке жилья и в новостройках эконом-класса. Для анализа использовались данные компании "Благовист" и "OLX Недвижимость". Цена средней квартиры в выборке - 49,4 тыс. долл., дополнительного ремонта - 10 тыс. долл.

Для вычисления средней стоимости аренды квартир по районам использованы данные сервиса address.ua с учетом 10% дисконта для арендаторов.