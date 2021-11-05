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Бустерную дозу COVID-вакцины в Украине разрешат после вакцинации 50% населения

Виктор Ляшко Украинская правда

По состоянию на сегодня, 5 ноября, такую отметку пересек только город Киев с показателем 55% вакцинированных жителей (по крайней мере одной дозой)

Бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступна жителям Украины после того, как 50% населения будут вакцинированы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах парламента.

"Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", — заявил Ляшко.

Он также добавил, что по состоянию на сегодня, 5 ноября, такую отметку пересек только город Киев с показателем 55% вакцинированных жителей (по крайней мере одной дозой).

Кроме того, по словам министра, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

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Напомним, ранее мы писали, что в НАН Украины заявили, что в Украине сейчас нецелесообразно одобрять третью (бустерную) дозу COVID-вакцины. Там говорят, следует дождаться модифицированных вакцин, которые будут эффективно реагировать на мутационные штаммы COVID-19.

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