Букеровскую премию-2021 получил автор из ЮАР Деймон Гелгут за роман "Обещание"

Гелгут получит призовые в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро)

Как отмечается, роман рассказывает о белой семье, которая живет в Южно-Африканской Республике. Собравшись на похоронах, они осознают, что не выполнили важное обещание - отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, которая работала на них всю жизнь. Зато они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слова.

Дэймон Гелгут получит призовые в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро).

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9 — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 3, 2021

Новости по теме: Лауреатами Букеровской премии-2019 стали две писательницы

Напомним, в 2020 году Букеровскую премию по литературе за свой дебютный роман "Шагги Бейн" (Shuggie Bain) получил 44-летний шотландский писатель Дуглас Стюарт. Книга основана на воспоминаниях самого писателя. В своей работе Стюарт рассказывает о мальчике Шагги из шотландского Глазго 1980-х годов. Ребенок пытается поддержать свою мать с алкогольной зависимостью.