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Букеровскую премию-2021 получил автор из ЮАР Деймон Гелгут за роман "Обещание"

Деймон Гэлгут Фото из открытых источников

Гелгут получит призовые в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро)

Победителем Букеровской премии в 2021 году стал 57-летний писатель из ЮАР Деймон Гелгут. Он получил награду за роман "Обещание" (The Promise). Об этом сообщает пресс-служба премии в Twitter.

Как отмечается, роман рассказывает о белой семье, которая живет в Южно-Африканской Республике. Собравшись на похоронах, они осознают, что не выполнили важное обещание - отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, которая работала на них всю жизнь. Зато они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слова.

Дэймон Гелгут получит призовые в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро).

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Напомним, в 2020 году Букеровскую премию по литературе за свой дебютный роман "Шагги Бейн" (Shuggie Bain) получил 44-летний шотландский писатель Дуглас Стюарт. Книга основана на воспоминаниях самого писателя. В своей работе Стюарт рассказывает о мальчике Шагги из шотландского Глазго 1980-х годов. Ребенок пытается поддержать свою мать с алкогольной зависимостью.

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