Букеровскую премию-2021 получил автор из ЮАР Деймон Гелгут за роман "Обещание"

Как отмечается, роман рассказывает о белой семье, которая живет в Южно-Африканской Республике. Собравшись на похоронах, они осознают, что не выполнили важное обещание - отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, которая работала на них всю жизнь. Зато они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слова.

Дэймон Гелгут получит призовые в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро).

We are delighted to announce that the winner of the #2021BookerPrize is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: https://t.co/AV21wqAtaD@ChattoBooks @vintagebooks @penguinrandom pic.twitter.com/TeC0WvN9k9