Букеровская премия огласила короткий список книг, которые будут соревноваться за победу

Букеровская премия Фото из открытых источников

В шорт-лист вошли шесть книг

Международная Букеровская премия объявила нынешний короткий список из шести претендентов на получение награды. Перечень номинантов опубликовали на официальном сайте премии.

Как отмечается, всего в 2021 году члены жюри рассмотрели 125 работ. Имя нынешнего победителя литературного конкурса объявят во время церемонии 2 июня, которая состоится в онлайн-режиме.

Короткий список номинантов выглядит следующим образом:

Дэвид Диоп "Ночью вся кровь черная" (At Night All Blood is Black);

"Ночью вся кровь черная" (At Night All Blood is Black); Мариана Энрикес "Опасность курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed);

"Опасность курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed); Бенджамин Лабатут "Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World);

"Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World); Ольга Равн "Сотрудники" (The Employees);

"Сотрудники" (The Employees); Мария Степанова "В память о памяти" (In Memory of Memory);

"В память о памяти" (In Memory of Memory); Эрик Вуйярд "Война бедных" (The War of the Poor).

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Напомним, ранее жюри Международной Букеровской премии объявило 2021 длинный список номинантов на получение награды. В него вошли 13 романов.