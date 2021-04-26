Букеровская премия огласила короткий список книг, которые будут соревноваться за победу
В шорт-лист вошли шесть книг
Международная Букеровская премия объявила нынешний короткий список из шести претендентов на получение награды. Перечень номинантов опубликовали на официальном сайте премии.
Как отмечается, всего в 2021 году члены жюри рассмотрели 125 работ. Имя нынешнего победителя литературного конкурса объявят во время церемонии 2 июня, которая состоится в онлайн-режиме.
Короткий список номинантов выглядит следующим образом:
- Дэвид Диоп "Ночью вся кровь черная" (At Night All Blood is Black);
- Мариана Энрикес "Опасность курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed);
- Бенджамин Лабатут "Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World);
- Ольга Равн "Сотрудники" (The Employees);
- Мария Степанова "В память о памяти" (In Memory of Memory);
- Эрик Вуйярд "Война бедных" (The War of the Poor).
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Напомним, ранее жюри Международной Букеровской премии объявило 2021 длинный список номинантов на получение награды. В него вошли 13 романов.