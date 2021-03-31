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Букеровская премия-2021 огласила длинный список номинантов

Фото из открытых источников

Короткий список премии будет объявлен 22 апреля, а победитель-2 июня

Жюри Международной Букеровской премии-2021 объявило длинный список номинантов на получение награды. Об этом сообщает пресслужба "Букера".

Согласно сообщению, в лонг-лист премии, присуждаемой лучшей переведенной художественной литературе со всего мира, вошли 13 романов, среди которых:

  • Кан Сюе "Я живу в трущобах" ("I Live in the Slums");
  • Дэвид Диоп "Ночью вся кровь черная" ("At Night All Blood is Black");
  • Нанв Эквтимишвили "Грушевое поле" ("The Pear Field");
  • Мариана Энрикес "Опасность курения в постели" ("The Dangers of Smoking in Bed");
  • Бенджамин Лабатут "Когда мы перестаем понимать мир" ("When We Cease to Understand the World");
  • Нгоу ва Тионго "Идеальная девятка: Эпическая Гикую и Мумби "("The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi");
  • Ольга Равн "Сотрудники" ("The Employees");
  • Яап Роббен "Пожилой брат "("Summer Brother");
  • Джудит Шалански "Учет потерь" ("An Inventory of Losses");
  • Адания Шибли "Незначительные детали" ("Minor Detail");
  • Мария Степанова "В память о памяти" ("In Memory of Memory");
  • Анджей Тичи "Нищета" ("Wretchedness");
  • Эрик Вуйяр "Война бедных" ("The War of the Poor").

К слову, короткий список премии будет объявлен 22 апреля 2021 года, а победителя – 2 июня.

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Напомним, в прошлом году нидерландская писательница Марике Лукас Риневельд получила Международную Букеровскую премию за дебютный роман "Вечер наступает". Книга рассказывает о фермерской семье, которая потеряла сына из-за несчастного случая. Кроме того, в основу произведения положен факт из биографии писательницы.

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