"Будьмо!"Украина пригласила Макрона на бокал вина до Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон С открытых источников

Ранее сообщалось, что визит Макрона в Украину готовится в этом году

Украина в своем официальном аккаунте в Twitter пригласила президента Франции Эммануэля Макрона на бокал вина в Киеве. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Будем, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении на французском языке.

Tchin Monsieur le Président @EmmanuelMacron. Le prochain est à moi à Kyiv pic.twitter.com/PChJ1RaMgr — Ukraine / Украина (@Ukraine) May 22, 2021

Напомним, сообщение появилось после появления видео, на котором Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост.

Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами " santé!". Это сокращено от " à ta santé! произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".

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В этот миг кто-то из толпы выкрикнул на украинском "будем!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину".

Ранее неоднократно сообщалось, что визит Макрона в Украину готовится в этом году, но сроки пока неизвестны.