Буча, Вышгород, Боярка и Бровары: Как будет работать City Express в Киеве

Проект призван увеличить количество пассажиров

В рамках реализации проекта качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс" на Киевщине поезда будут соединять новые четыре города, среди которых Буча, Бородянка, Боярка и Вышгород. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас электрички идут обычно до киевского Центрального вокзала, но до него доезжает незначительное количество пассажиров, поэтому мы и будем запускать челночные маршруты, Буча — Святошин, Боярка — Киев, будем открывать новый участок сочетание станция метро Почайна — Вышгород, будем ехать на Бровары. Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которые мы перевозим в день, практически вдвое", - отметил он.

По словам Жмака, с помощью нового проекта "Сити-экспресс" появится возможность привлечь большее количество пассажиров и увеличить их численность до 150 тысяч в день.

"В первую очередь хочу сказать, что речь не идет о "новом гиперлупе", речь не идет о космических достижениях. Этот проект очень прагматичный, практичный и реальный. Он не требует очень больших вложений, но он даст значительный эффект, например, всему городу Киеву в первую очередь позволит разгрузить дороги и дышать более чистым воздухом", - пояснил руководитель "Укрзализныци".

При этом он добавил, что своеобразное челночное движение поездов будет интегрировано в существующую транспортную систему города для достижения максимального результата.

Ранее сообщалось, что в Украине сразу в трех городах планируют реализовать проект качественного пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс". Его будут внедрять сначала в Киеве, Харькове и Днепре.