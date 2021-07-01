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Бритни Спирс отказали в освобождении от опекунства, - решение суда

Поп-певицу признали "практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию"

Суд Лос-Анджелеса отклонил запрос певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса Спирса статуса опекуна. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что суд также признал поп-певицу "практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащем влияния".

"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна после назначения компании Bessemer Trust отклонен", — говорится в судебных документах.

При этом за певицей сохраняется право подавать новые прошения.

Как известно, в 2020 году частную финансовую компанию Bessemer Trust включили в перечень опекунов Спирс, на основании этого адвокаты хотели лишить отца опекунства над Бритни, но не смогли.

Недавно Бритни Спирс впервые за долгое время выступила в суде, где заявила, что "опекунство лишает ее права на жизнь", и требовала снять с нее опеку.

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Напомним, ранее в Соединенных Штатах Америки суд обязал отца известной певицы Бритни Спирс разделить опеку над ее карьерой и финансами с инвестиционной компанией Bessemer Trust. Адвокат певицы Сэмюэл Ди Ингем заявлял, что она "боится" своего отца и не хочет, чтобы он контролировал ее финансы и карьеру.

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