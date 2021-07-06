Бритни Спирс берет перерыв в карьере на неопределенный срок

Бритни Спирс Фото из открытых источников

Ранее её адвокат заявлял, что Бритни Спирс откажется выступать, если суд не выведет ее из-под опеки отца

Американская поп-певица Бритни Спирс решила завершить карьеру. В связи с этим от нее уходит ее менеджер Ларри Рудольф, который представлял девушку з начала ее карьеры. Об этом сообщают Deadline и Variety со ссылкой на письмо Рудольфа опекунам артистки.

Согласно сообщению, в письме Джейми Спирсу Ларри Рудольф написал, что не общался с Бритни более двух с половиной лет, когда она уведомила его, что берет перерыв в выступлениях на неопределенный срок. Сейчас он узнал, что она намерена официально завершить карьеру. Он считает, что его увольнение закономерно, поскольку в его услугах она больше не нуждается. При этом он готов возобновить с ней сотрудничество, если она это пожелает.

Рудольф также отметил, что не участвовал в опеке над певицей и не в курсе соответствующих деталей.

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Напомним, с 2008 года певица после серии срывов находится под опекой. Её отец Джейми Спирс вместе с юридической фирмой Bessemer Trust контролируют её финансовые дела, а адвокат Джоди Монтгомери - ее личную жизнь и здоровье.

В ноябре прошлого года Бритни подала в суд ходатайство о выводе из-под опеки отца. Она утверждала, что жесткий контроль ее травмирует, она не имеет права выйти замуж и завести детей, ее заставляют принимать лекарства. Тогда же, её адвокат Сэмьюэл Ингэм III подчеркнул, что она боится отца и откажется выступать, если суд не выведет ее из-под его финансовой опеки.

Однако, 1 июля стало известно, что суд Лос-Анджелеса отклонил запрос Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса Спирса статуса опекуна. Суд также признал поп-певицу "практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять мошенничеству и ненадлежащем влияния".