"Британский" штамм поражает преимущественно мужчин, – врач

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Также с новым штаммом изменилось течение заболевания у беременных женщин

Британский штамм COVID-19 поражает молодых и здоровых, у большинства мужчин, также высок риск тяжелого течения при заражении британским штаммом у беременных. Об этом во время пресс-конференции, которую организовал "Укринформ", сказал профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров.

"В целом, если сравнить тот штамм, который условно называют "уханьским", и британский, который в большинстве случаев наблюдается у украинцев, есть различия. И об этом говорят практически все врачи. В чем заключаются различия с клинической точки зрения – больше молодых больных. Достаточно много молодых пациентов физически здоровых, и в основном это мужчины (по крайней мере в том отделении, где я работаю) в возрасте 27-44 лет без сопутствующей патологии или практически без нее, имеют тяжелое или критическое течение заболевания", – рассказал Дубров.

Также, по его словам, изменилось течение заболевания у беременных женщин.

"Когда мы имели дело с уханьским штаммом, то на конец декабря среди 1633 беременных умерло 5. То есть летальность составляла 0,03% – гораздо меньше, чем в общей популяции людей. И вот только за вчерашний день два региона звонили, консультировались относительно критического течения у беременных в третьем триместре беременности. Решался вопрос перевода на искусственную вентиляцию легких и в одной области, и во второй. Я смотрю, что у беременных тяжелое течение также, скорее всего, связано с инфицированием новым вирусом. Он гораздо тяжелее по сравнению с уханьским, когда мы, условно говоря, вообще не имели с беременными проблем. У подавляющего большинства беременных течение было легкое", – сказал врач.

Кроме этого, Дубров подчеркнул, что есть различия между уханьским и британским штаммом относительно того, когда наступает пик болезни.

"Что хотелось бы добавить из собственных наблюдений: если при варианте инфицирования уханьским штаммом пик или риск критического течения развивался на 8-13 сутки, то сейчас я вижу, что даже и на третьей неделе, и в конце третьей недели, когда пациенты выписываются на амбулаторное лечение, или переводятся с интенсивной терапии, мы снова имеем пике, снова с выраженным цитокиновым ответом и тяжелым рецидивом, тяжелым течением самого заболевания", – сказал Дубров.

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