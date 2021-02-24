"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 101 стране, – ВОЗ

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Только за последнюю неделю он распространился в 7 странах

В мире в 101 стране зафиксировали случаи заболевания на "британский" штамм коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, только за последнюю неделю новая мутация коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7, которую впервые обнаружили в Великобритании, распространилась на 7 стран.

В то же время специалисты ВОЗ отметили, что "южноафриканский" штамм COVID-19 тоже стремительно распространяется по миру. В частности, его зафиксировали еще в 5 странах. Всего в мире 55 государств, которые продолжают борьбу с этой разновидностью коронавирусной инфекции 501Y.V2, линии B.1.351.

Вместе с тем в мире продолжают распространяться штаммы из Бразилии и Японии. Сейчас они уже имеются в 29 государствах

По данным ВОЗ, в период с 15 по 21 февраля зафиксировали всего 2 457 026 новых случаев заболевания COVID-19. Это значение на 11% меньше, чем на прошлой неделе. Также уменьшилась смертность от недуга-66 359 человек (на 20% меньше).

Напомним, ранее Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года. Также представитель ВОЗ отметил, что новые штаммы коронавируса являются нормой, потому что вирус пытается адаптироваться к человеку.