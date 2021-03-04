Британский штамм COVID-19 в Украине: Минздрав уверяет, что это не повлияет на вакцинацию
Главный санврач страны утверждает, что британская мутация не влияет на эффективность прививки
Обнаружение в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Такой прогноз сделал во время пресс-конференции главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".
"Обнаружение британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. "Британская" мутация не влияет на эффективность вакцинации. Обнаружение "британского" штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости придерживаться противоэпидемических мер", - отметил он.
Ляшко также сообщил, что в настоящее время ученые изучают влияние "южноафриканской" мутации вируса, и напомнил, что "британский" штамм обнаружен у двух жителей Ивано-Франковской области.
Как сообщалось, ранее Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.
В процессе секвенирования 20 образцов было определено, что два образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями. Результаты исследования уже внесены в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данных вирусов гриппа и SARS-CoV-2).