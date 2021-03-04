Британский штамм COVID-19 в Украине: Минздрав уверяет, что это не повлияет на вакцинацию

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Главный санврач страны утверждает, что британская мутация не влияет на эффективность прививки

Обнаружение в Украине британского штамма коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. Такой прогноз сделал во время пресс-конференции главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"Обнаружение британской мутации коронавируса не повлияет на ход вакцинальной кампании. "Британская" мутация не влияет на эффективность вакцинации. Обнаружение "британского" штамма должно еще раз напомнить украинцам о необходимости придерживаться противоэпидемических мер", - отметил он.

Ляшко также сообщил, что в настоящее время ученые изучают влияние "южноафриканской" мутации вируса, и напомнил, что "британский" штамм обнаружен у двух жителей Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, ранее Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины сообщил об обнаружении в Украине британского штамма коронавируса.

В процессе секвенирования 20 образцов было определено, что два образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями. Результаты исследования уже внесены в базу данных GISAID (глобальная научная инициатива, которая обеспечивает открытый доступ к геномных данных вирусов гриппа и SARS-CoV-2).