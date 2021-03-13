Украина зашла в "достаточно сложный период" из-за распространения нового штамма COVID-19, - Степанов

Максим Степанов Страна.ua

По словам главы Минздрава, коронавирус стал "более контагиозным"

Через распространение "британского" штамма коронавируса Украина оказалась в достаточно тяжелом периоде. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны понимать: мы действительно зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса... Он более контагиозный, то есть, большее количество людей заражается, он поражает больше молодых людей. Более того, мы видим изменение клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. То есть, совсем другая клиническая картина", - отметил он.

Кроме этого, он добавил, что на Ивано-Франковщине ситуация несколько стабилизируется.

"Я имею в виду, у нас нет такого роста (количества больных - ред.), которое было... Ивано-Франковская область, по крайней мере, не входит в топы по количеству заболевших каждый день", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что сейчас в красной зоне карантина находятся 4 области Украины. Высокий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается на Житомирщине, Закарпатье, Ивано-Франковщине и Буковине.