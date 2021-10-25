Сейчас артист пошел на вынужденную самоизоляцию

Известный британский исполнитель Эд Ширан сообщил, что за несколько дней до премьеры его нового альбома под названием "=" (англ. equals, на украинском произносится – "икволз") заболел коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instargam.

"Эй, народ. Небольшое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую правительственным указаниям. Это означает, что я сейчас не в состоянии выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований/выступлений, сколько смогу, у себя дома. Извиняюсь перед всеми, кого я подвел. Будьте в безопасности. Всех целую", - отметил артист.