К слову, на прошлой неделе Эд Ширан выступил в Лондоне в рамках церемонии вручения награды Earthshot Prize, организованной герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Поэтому, возможно, они тоже отправятся на временную изоляцию.
Кроме того, на следующей неделе певец должен присоединиться к новозеландскому диджею Зейну Лоу с Apple Music вживую, чтобы сыграть песни со своего нового студийного альбома "=" и ответить на вопросы фанатов.
Видеоклип на песню Shivers из альбома "="
Напомним, в 2019 году британский музыкант Эд Ширан вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов года. А после этого артист объявил о перерыве в своей карьере. Он обещал, что "вернется с новой музыкой когда придет время и он будет иметь то, о чем стоит писать".