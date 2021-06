Британская телепремия BAFTA назвала лучшие сериалы и шоу года

ВВС

Премия является аналогом популярной американской награды "Эмми"

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей ежегодной премии BAFTA в телевидении (BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards). Об этом сообщает сайт премии.

Отмечается, что награду за Лучший драматический сериал получило шоу ''Спаси меня", а лучшим мини-сериалом признали "Я могу уничтожить тебя".

Также, по лучшую мужскую роль наградили Пола Мескала (''Нормальные люди"), за лучшую женскую - Микаэлу Коэл (''Я могу уничтожить тебя").

Премию в номинации "Лучшая мужская роль второго плана получил Малаки Кирби (''Голос Перемен"), в соответствующей "женской" номинации — Рэки Айола (''Энтони'').

В номинации "Лучшая мыльная опера и длительная драма" награду получил сериал ''Катастрофа'', "Лучший документальный сериал" — ''Однажды в Ираке'', "Лучший комедийный сериал" - ''В девятом номере".

Лучшим международным проектом признано "Добро пожаловать в Чечню'', лучшей развлекательной программой - "Жизнь и рифмы'', лучшим реалити-шоу — ''The School That Tried to End Racism''.

Награды лучшие комедийные роли достались актрисе Эйми Лу Вуд (''Половое воспитание'') и актеру Чарли Куперу (''Эта страна'').

Премия BAFTA — это ежегодная награда, которая вручается Британской академией телевидения и кино с 1955 года за выдающиеся заслуги в области телевидения.

Подчеркивается, что премия является аналогом американской награды "Эмми".

