Британская группа Bring Me the Horizon презентовала клип, который снимали в Киеве

Фото из открытых источников

В видео звучат фразы на украинском: "Сучий потрох", " что мы опять здесь делаем?", "Бизнес" и "Это частная вечеринка"

Британская рок-группа Bring Me the Horizon презентовала клип, который сняли в Киеве. Релиз клипа на песню “DiE4u” состоялся в пятницу, 17 сентября.

Режиссер клипа — вокалист группы Оливер Сайкс, видео сняла украинская компания Shelter. Роли охотников сыграли украинская модель Алина Знахаренко и музыкант Остап Рокки — Знахаренко сама это подтвердила в Instagram.

Это не впервые, когда группа Bring Me the Horizon презентует клип, который сняли в Украине. В 2018 году представили видео на песню "Mantra", который сняли в столичном Октябрьском дворце.

Новости по теме: Американская певица сняла клип среди киевских пейзажей и во Львовской опере

Ранее сообщалось, что известная британская певица Дуа Липа представила видеоклип на песню"We're Good". Съемки проходили в украинской столице Киеве, однако без участия исполнительницы