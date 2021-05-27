Брэд Питт после пяти лет суда добился совместной опеки над детьми

Брэд Питт Фото из открытых источников

В итоговое соглашение об опеке были внесены значительные изменения, но их суть пока не раскрывается

Американский актер Брэд Питт выиграл суд у бывшей жены Анджелины Джоли по делу об опеке над шестью детьми. Почти через пять лет мужчина получил право на совместную опеку. Об этом сообщает Page Six.

Согласно сообщению, рассмотрение дела длилось с момента развода — с 2016 года. Решение вынес судья Джон Одеркирк, нанятый актерами. Он заслушал специалистов по уходу за детьми и близких к семье. В итоговое соглашение об опеке были внесены значительные изменения, но их суть пока не раскрывается.

Теперь по решению суда 17-летняя Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло, 12-летние близнецы Вивьен и Нокс будут воспитываться вместе. На 19-летнего Мэддокса решение не распространяется.

К слову, в прошлом году актриса требовала отстранить Одеркирка от дела, заявляя о его предвзятости и отказе разрешить детям давать показания.

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Напомним, перед очередным рассмотрением дела по опеке над шестью детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта, голливудская актриса дала указание своим адвокатам готовить доказательства того, что она подвергалась домашнему насилию со стороны экс-мужа. Джоли планирует предоставить видео и показания очевидцев, которые готовы подтвердить, что она была жертвой.