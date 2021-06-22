Бойко: Помня о миллионах жертв Великой Отечественной, мы должны сделать всё, чтобы Украина стала мирной и процветающей

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, Сопредседатель партии Юрий Бойко вместе с народными депутатами от "Оппозиционной платформы - За жизнь" возложили цветы к Памятнику Неизвестному солдату в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

Юрий Бойко подчеркнул, что уроки Великой Отечественной войны никогда не должны быть забыты.

"Это страшная страница в истории нашей страны, и она никогда не должна быть забыта. Эта трагедия коснулась каждой семьи и в каждой семье оставила глубокий след. Сегодня мы почтили память всех погибших в той войне. Мы всегда должны помнить о том, что такие трагедии не должны повторяться", – сказал он.

Юрий Бойко подчеркнул, как важен мир, и как важно прекратить конфликт на востоке страны.

"Мы обязаны сделать всё, чтобы добиться мира и остановить гибель людей. Чтобы Донбасс вернулся к нормальной жизни. А Украина стала мирной, стабильной и процветающей. И ради этого мы сегодня здесь", – сказал политик.