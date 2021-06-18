Ботулизм в Украине: В Запорожье подтвердили два тяжелых случая заболевания

Вяленая рыба Фото из открытых источников

Накануне пострадавшие употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города

В Запорожье подтвердили два тяжелых случая заболевания ботулизмом. Об этом сообщает местный областной центр МОЗ.

Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.

Отмечается, что больных мужчину и женщину госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями 15 июня.

Накануне, 14 июня, они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.

"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что ботулизм – это острое инфекционно-токсическое заболевание, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия.

Однако, потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Также в учреждении отметили, что заболевание сопровождается такими симптомы:

Заболевание возникает в среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.

Клинически болезнь начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами).

Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе невозможным.

Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика.

В тяжелых формах заболевания главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

В случае выявления характерных для ботулизма симптомов местный областной центр Минздрава призвал немедленно обращаться за медицинской помощью.

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Напомним, что ранее в Чернигове зафиксировали первый летальный случай от ботулизма. В результате болезни скончалась 38-летняя женщина. Она заболела из-за употребления вяленой непатранной рыбы собственного приготовления.