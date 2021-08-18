Борьба с самолечением: В Украине планируют запретить рекламу лекарств
Правительство должно установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио
Совет нацбезопасности и обороны Украины взялся за борьбу с самолечением украинцев. Кабмину поручили наложить запрет на рекламу лекарств и медпрепаратов. Об этом свидетельствует решение СНБО, которое сегодня, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский.
Согласно документу, правительство должно установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации:
- лекарственных средств;
- медицинских изделий;
- методов профилактики;
- методов диагностики;
- методов лечения и реабилитации.
В частности Кабмин должен обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.
Отмечается, что такие меры должны минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.
Напомним, ранее в Украине вступил в силу закон о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигших 14-летнего возраста. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст.