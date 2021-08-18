Борьба с самолечением: В Украине планируют запретить рекламу лекарств

Правительство должно установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио

Совет нацбезопасности и обороны Украины взялся за борьбу с самолечением украинцев. Кабмину поручили наложить запрет на рекламу лекарств и медпрепаратов. Об этом свидетельствует решение СНБО , которое сегодня, 18 августа, подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, правительство должно установить до 1 января 2024 года мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации:

лекарственных средств;

медицинских изделий;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

В частности Кабмин должен обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Отмечается, что такие меры должны минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.

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Напомним, ранее в Украине вступил в силу закон о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигших 14-летнего возраста. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст.