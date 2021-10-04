Большинство украинских банков имеют в конечном оффшорную юрисдикцию, - эксперт

Экономический эксперт Юрий Атаманюк Фото из открытых источников

По его словам, 90% украинских банков имеют юрисдикцию Кипр или Лондонский офшор

Экономический эксперт Юрий Атаманюк заявил, что большинство украинских банков имеют в конечном оффшорную юрисдикцию. Об этом говорилось в эфире "Першого Незалежного".

"Тут вопрос в политико-морально правовом аспекте. В мире считается неприемлемым, если у чиновника, депутата, министра или президента есть офшорные или вообще заграничные компании. Все, кто попал, там 360 человек по всему миру – все имели отношение к представителям власти и всех их внесли через призму негативности. Не стоит вопрос: уклонялись от уплаты налогов или не уклонялись, не стоит вопрос: прятали свое имущество или не прятали", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что большинство украинских банков (90%) в конце имеют юрисдикцию Кипр или Лондонский офшор, или другой.

"Почему? Потому что, если собственники планируют продать этот банк, то нужно общаться только через призму английского права. Не будут комплаенс украинской ТОВки в мировых стандартах бухгалтерского учета и аудита он невозможен через украинский суд, который может поменять год назад результаты матча Лиги чемпионов, отменить и все", - объяснил Атаманюк.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником.

Журналисты со ссылкой на "Досье Пандоры" отметили, что Зеленский передал акции в ходе избирательной кампании 2019 года.