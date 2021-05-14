Большинство украинцев уверены, что власть полностью провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19, - опрос

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Власть полностью провалила вопрос вакцинации от коронавируса. Так считают 75,5% респондентов, которые были опрошены в рамках социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" в период с 28 апреля по 6 мая 2021 года.

Лишь 18,3% считают, что чиновники справляются с этим вопросом.

При этом 70,3% респондентов подчеркнули, что причины провала связаны с субъективными аспектами: непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. Только 17,9% уверены, что причины провала объективны - большая очередь на вакцины в мире, сложность проведения переговоров.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" c 28 апреля по 06 мая 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3017 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 – 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.