Большинство регионов Украины завтра накроют дожди: Где ждать непогоды

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Осадки обойдут только западные и северные регионы страны

В Украине 4 апреля ожидаются осадки в виде дождя в восточных, южных и частично центральных областях, на остальной территории страны прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем максимально прогреется до +12 градусов. В частности, на западе она составит от +5 до +12, на севере - от +9 до +11, на востоке и в центральных регионах - от +8 до +11, на юге - от +7 до +12.

В Киеве будет облачно с прояснениями, впрочем осадки не предвидятся. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.